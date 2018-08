Nationales Zahl südkoreanischer Haushalte übertrifft erstmals 20 Millionen

Die Zahl der privaten Haushalte in Südkorea hat erstmals die Marke von 20 Millionen durchbrochen.



Das Statistikamt veröffentlichte am Montag die Ergebnisse der Volkszählung 2017.



Demnach betrug die Zahl der Haushalte mit Stand vom 1. November letzten Jahres 20 Millionen und 168.000. Das sind 330.000 Haushalte mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde erstmals seit der Einführung entsprechender Statistiken im Jahr 1955 die 20-Millionen-Schwelle erreicht.



Der Zuwachs der Zahl der Haushalte fiel mit 1,7 Prozent größer als die Zunahme der Bevölkerung aus, die bei 0,3 Prozent lag. Das Statistikamt führte das Phänomen auf die zugenommene Zahl der Kleinfamilien zurück.



97,6 Prozent sämtlicher Haushalte waren allgemeine Haushalte bestehend aus Familienmitgliedern oder solche mit bis zu fünf Mitgliedern. 2,4 Prozent der Haushalte bestanden lediglich aus Ausländern. 0,1 Prozent waren kollektive Haushalte, in denen über sechs Menschen, die nicht verwandt sind, gemeinsam leben oder in einem Wohnheim oder Pflegeheim leben.