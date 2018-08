Börse legt zum Wochenauftakt zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat zum Wochenauftakt zugelegt.Der Leitindex Kospi rückte um 0,27 Prozent auf 2.299,3 Zähler vor.Laut Analysten habe der Kospi wegen des Anstiegs der US-Börse am Freitag zugelegt. Die Wall Street habe positiv auf Pläne der Notenbank reagiert, den Leitzins schrittweise anzuheben.Fed-Chef Jerome Powell habe sich zuversichtlich über die Wirtschaft geäußert und bekannt gegeben, dass er die Zinsen schrittweise angebe. Entsprechend habe der Markt am Freitag an Boden gewonnen, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.