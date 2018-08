Photo : YONHAP News

Ein Bezirksgericht hat eine Gerichtsverhandlung gegen Ex-Präsident Chun Doo-hwan vertagt.Der Präsident soll in seinen Memoiren einen katholischen Priester verleumdet haben. Der Geistliche hatte als Augenzeuge Angaben zur Niederschlagung des pro-demokratischen Aufstands 1980 in Gwangju gemacht.Chun war am Montag der ersten Anhörung in dem Prozess aus gesundheitlichen Gründen ferngeblieben. Lediglich sein Anwalt war zu dem Termin erschienen und begründete das Fernbleiben des Mandanten mit dessen Alzheimer-Erkrankung.Weil laut den Richtern die Anwesenheit des Angeklagten erforderlich sei, soll der Prozess am 1. Oktober fortgesetzt werden.Die Staatsanwaltschaft hatte Chun im Mai angeklagt, weil er Priester Cho Chul-hyun in seinen im April veröffentlichten Memoiren als "Geistlichen mit Maske" bezeichnet hatte. Der bereits verstorbene Priester hatte berichtet, dass während der blutigen Niederschlagung der Proteste in Gwangju von Helikoptern aus auf Demonstranten geschossen worden sei.