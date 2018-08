Politik Regierung diskutiert über Maßnahmen gegen Afrikanische Schweinepest

Die Regierung hat am Montag über Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) diskutiert.



Anlass ist, dass an von einem Reisenden Anfang August aus China gebrachten verarbeiteten Fleischprodukten das ASP-Virus entdeckt wurde. Die Behörde für Tier- und Pflanzenquarantäne gab dies am Samstag bekannt und bestätigte am Montag endgültig, dass es sich um den Erreger der ASP handelte.



Die Regierung betrachte die Übertragungsgefahr als gering, da es sich um erhitzte Lebensmittel handele, sagte Hong Nam-ki, Chef des Büros für Koordinierung der Regierungspolitik, bei der Sitzung.



Er forderte, die Quarantäne an der Grenze und die Maßnahmen zur Prävention der Erkrankung im Lande weiter zu verschärfen, da sich in China ASP ausbreitet.



Die Afrikanische Schweinepest (African Swine Fever) ist eine Virusinfektionskrankheit, an der Schweine erkranken. Es gibt weder Medikamente noch Impfstoffe dagegen, die Letalitätsrate ist sehr hoch.