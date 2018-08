Nationales Südkorea wird gealterte Gesellschaft

Südkorea ist nun offiziell eine gealterte Gesellschaft.



Als gealterte Gesellschaft gilt ein Land, wenn mehr als 14 Prozent der Gesamtbevölkerung 65 Jahre oder älter sind.



In Südkorea erreichte der Anteil der über 65-Jährigen mit Stand vom vergangenen November 14,2 Prozent. Ihre Zahl wuchs um 340.000 im Vorjahresvergleich.



Südkorea wurde im Jahr 2000 eine alternde Gesellschaft, in der der Anteil der über 65-Jährigen sieben Prozent übertrifft. Damit benötigte das Land lediglich 17 Jahre, um sich von einer alternden Gesellschaft zu einer gealterten Gesellschaft zu entwickeln. Das Nachbarland Japan brauchte dafür 24 Jahre.



Dagegen schrumpfte die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren um mehr als 110.000 Personen gegenüber dem Vorjahr. Es ist das erste Mal, dass die Einwohnerzahl in dieser Altersgruppe gesunken ist.



Die Zahl der unter 14-Jährigen ging noch deutlicher zurück und zwar um 130.000 Personen in einem Jahr.



Experten erwarten, dass die Zahl der Erwerbsfähigen in zwölf Jahren um zehn Prozent verglichen mit heute schrumpfen wird, sollte der aktuelle Trend anhalten.