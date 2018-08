US-Außenministerium zuversichtlich für Einhaltung von Abrüstungsversprechen durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium ist zuversichtlich für die Einhaltung der Abrüstungsversprechen durch Nordkorea.Ein Sprecher sagte am Montag, das Ziel sei die endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas, so wie sie beim Spitzentreffen in Singapur vereinbart worden sei. Zurzeit liege der Fokus darauf, erfolgreich zu verhandeln.Der Sprecher war nach einem Kommentar zur Absage des Nordkorea-Besuchs von US-Außenminister Mike Pompeo gefragt worden. Insbesondere war danach gefragt worden, ob dies Änderungen der Strategie Washingtons gegenüber Nordkorea andeute.Sollte Nordkorea sein Atomprogramm nicht abbauen, würde die Umsetzung umfassender Sanktionen fortgesetzt, fügte der Sprecher hinzu.