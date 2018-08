Regierung legt Haushaltsplan für 2019 fest

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat ihren Haushaltsplan für das Jahr 2019 festgelegt.Die Regierung beschloss auf der Kabinettssitzung am Dienstag, das Budget um 9,7 Prozent gegenüber diesem Jahr auf 470,5 Billionen Won (423,8 Milliarden Dollar) anzuheben. Das stellt die größte Anhebung seit 2009 dar, damals legte der Haushalt um 10,6 Prozent zu.Für die Bereiche Gesundheit, Soziales und Arbeit sind in dem Vorschlag 162,2 Billionen Won (146 Milliarden Dollar), damit 12,1 Prozent mehr, vorgesehen. Allein für die Schaffung von Arbeitsplätzen sollen 23,5 Billionen Won (21 Milliarden Dollar) ausgegeben werden. Mit 23,5 Prozent entspricht dies dem bisher höchsten Anstieg.Der Bildungshaushalt soll um 10,5 Prozent wachsen. Für Verteidigung wird 8,2 Prozent mehr ausgegeben, damit steigt der Etat so stark wie seit 2008 nicht mehr.Die Regierung erwartete, dass die Staatseinnahmen in den nächsten fünf Jahren im Jahresschnitt um 5,2 Prozent und die Ausgaben um 7,3 Prozent zunehmen werden. Sie wolle dafür sorgen, dass das Haushaltsdefizit unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts bleibe und die Staatsschulden knapp über 40 Prozent des BIP betragen würden.Die Regierung will ihren Haushaltsplan am Freitag der Nationalversammlung einreichen.