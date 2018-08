Japan erhebt im Verteidigungsweißbuch erneut Anspruch auf Dokdo

Photo : KBS News

Japan hat die südkoreanischen Felseninseln Dokdo das 14. Jahr in Folge in seinem Verteidigungsweißbuch als eigenes Territorium beschrieben.Das japanische Kabinett billigte am Dienstag das diesjährige Verteidigungsweißbuch.Darin steht, dass territoriale Fragen zum japanischen Territorium wie die Nordterritorien (Südkurillen) und Takeshima (Dokdo) noch immer ungelöst seien.Tokio bezeichnet auch in Materialien zur Erläuterung des Inhalts des Weißbuchs Dokdo als Takeshima und erhebt Gebietsanspruch auf die Felseninseln im Ostmeer.