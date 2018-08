Sonderausschuss für Neue Südpolitik gegründet

Photo : YONHAP News

Ein Sonderausschuss zur Unterstützung der Regierungspolitik für die Verstärkung der Kooperation mit südostasiatischen Ländern ist am Dienstag ins Leben gerufen.Das Sonderkomitee für die Neue Südpolitik untersteht dem präsidialen Ausschuss für Politikplanung und wird vom präsidialen Wirtschaftsberater Kim Hyun-chul geleitet. Ein Team zur Unterstützung des Sonderausschusses wurde aus etwa 30 Beamten von 14 Ministerien gebildet.Der neue Ausschuss teilte mit, er wolle sich um sichtbare Ergebnisse bemühen. Das Komitee werde in enger Kooperation mit Ministerien und diplomatischen Vertretungen im Ausland konkrete Strategien zur Umsetzung der Neuen Südpolitik ausarbeiten.Präsident Moon Jae-in hatte während seiner Besuche in Südostasien im vergangenen Jahr und in Indien im laufenden Jahr die Visionen und Ziele der Neuen Südpolitik zur Höherstufung der Beziehungen des Landes zum südostasiatischen Staatenbund ASEAN und Indien präsentiert.