Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang haben Südkoreas Fußballer das Halbfinale erreicht.Die Mannschaft setzte sich am Montag in Jakarta gegen Usbekistan mit 4:3 nach Verlängerung durch.Hwang Ui-joo gelangen drei Treffer. Kurz vor Ende der Nachspielzeit verwandelte Hwang Hee-chan einen Elfmeter.Gegner im Halbfinale ist Vietnam. Die von dem Südkoreaner Park Hang-seo trainierte Mannschaft hatte sich gegen Syrien mit 1:0 durchgesetzt. Auch diese Partie ging in die Verlängerung.