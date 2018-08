US-Zeitung: Trump sagte Pompeos Besuch wegen Brief aus Nordkorea ab

Photo : KBS News

Laut einer US-Zeitung hat US-Präsident Donald Trump den geplanten Besuch von Außenminister Mike Pompeo in Nordkorea wegen eines Briefs eines nordkoreanischen Spitzenbeamten abgesagt.Der Kolumnist der „Washington Post“ Josh Rogin schrieb, mehrere hohe Regierungsbeamte hätten bestätigt, dass Pompeo am Freitagvormittag kurz vor der Bekanntmachung der Absage ein geheimes Schreiben von Kim Yong-chol, dem Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei, erhalten habe.Pompeo habe Präsident Trump das Schreiben gezeigt, beide seien zu der Überzeugung gelangt, dass mit einem Erfolg des Besuchs kaum zu rechnen sei, hieß es.Details zum Inhalt des Briefs seien nicht bekannt. Dieser sei aber offenbar kontrovers genug, wenn Trump und Pompeo beschlossen hätten, die Reise abzusagen, hieß es weiter.Das US-Außenministerium gab bekannt, dass Pompeo am Freitag mit seiner südkoreanischen Amtskollegen Kang Kyung-wha telefoniert habe. Beide hätten erneut bekräftigt, dass eine endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas das Ziel sei.Ein Sprecher des Ministeriums sagte, man sei zuversichtlich für die Einhaltung der Zusage für die Denuklearisierung, so wie von den Staatschefs Nordkoreas und der USA vereinbart. Damit antwortete er auf die Frage von KBS, ob die Absage des Nordkorea-Besuchs von Pompeo einen Wechsel der Strategie Washingtons gegenüber Nordkorea bedeute.