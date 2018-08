Internationales Seoul protestiert gegen Japans Territorialanspruch auf Dokdo

Das südkoreanische Außenministerium hat den japanischen Botschaftsrat in Seoul Koichi Mizushima einberufen, um Protest gegen Japans Territorialanspruch auf die südkoreanischen Felseninseln Dokdo zu übermitteln.



Die japanische Regierung solle ungerechtfertigte Ansprüche auf Dokdo unverzüglich zurückziehen, forderte Seoul.



Japan hat in seinem heute gebilligten Verteidigungsweißbuch die südkoreanischen Felseninseln Dokdo das 14. Jahr in Folge als eigenes Territorium beschrieben.



Darin steht, dass territoriale Fragen zum japanischen Territorium wie die Nordterritorien (Südkurilen) und Takeshima (Dokdo) noch immer ungelöst seien.



Tokio bezeichnet auch in Materialien zur Erläuterung des Inhalts des Weißbuchs Dokdo als Takeshima und erhebt Gebietsanspruch auf die Felseninseln im Ostmeer.