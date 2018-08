Südkoreas Sicherheitsberater optimistisch für US-amerikanisch-nordkoreanische Gespräche

Photo : YONHAP News

Südkoreas Sicherheitsberater Chung Eui-yong ist für die baldige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea optimistisch.Das sagte er am Dienstag im Lenkungsausschuss der Nationalversammlung, nachdem er zur plötzlichen Absage des Nordkorea-Besuchs von US-Außenminister Mike Pompeo befragt worden war.Beide Länder hätten das starke Bedürfnis, die Einigungen bei ihrem Gipfel so bald wie möglich umzusetzen. Die Situation unterscheide sich deutlich von denen in der Vergangenheit, so Chung.Die USA und Nordkorea würden über die komplexe Angelegenheit der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sprechen. Zurzeit finde eine Feinabstimmung zu vielen Themen statt. In diesem Prozess könnten verschiedene Situationen aufkommen.Angesichts der raschen Entwicklungen und der erheblichen Schwere der Angelegenheit sei ein gewisses Maß an Geburtswehen unvermeidlich.Zu möglichen Auswirkungen der Absage des Pompeo-Besuchs auf den geplanten Korea-Gipfel sagte der Sicherheitsberater, dass das Versprechen für ein Spitzentreffen im September eingehalten werde. Die Vorbereitungen hierfür liefen gut.