Präsidialamt will Unabhängigkeit des Statistischen Amtes nicht antasten

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt will die Unabhängigkeit des Statistischen Amtes nicht antasten.Das sagte Sprecher Kim Eui-kyeom am Dienstag. Es habe niemals Anweisungen aus dem Präsidialamt gegeben, mit denen die Unabhängigkeit der Behörde unter Aufsicht der früheren Chefin Hwang Soo-kyeong hätte verletzt werden können.Am Sonntag wurde Kang Shin-wook, ein Direktor des Koreanischen Instituts für Gesundheit und Soziales, zum neuen Beauftragten von Statistics Korea ernannt.Die Opposition wittert den Verdacht, dass die frühere Chefin wegen jüngst veröffentlichten Daten gehen musste. Die Behörde hatte dieses Jahr den Umfang ihrer Untersuchungen ausgeweitet und konnte zeigen, dass sich die Einkommenspolarisierung verschärfte.Der Sprecher wies Spekulationen zurück, nach denen die Behördenchefin abgelöst wurde, damit das Statistische Amt wieder Daten produziert, mit denen sich die Regierungsinitiative für ein an den Einkommen orientiertes Wirtschaftswachstum besser unterstützen lasse.