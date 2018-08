Containerschiff nimmt erstmals arktische Seeroute

Photo : KBS News

Die Eisschmelze in der Arktis als Folge der Erderwärmung bedeutet eine Gelegenheit für die Schifftransportbrache, neue Seerouten zu erschließen.Ein Containerschiff wird bald erstmals eine arktische Seeroute befahren.Die Venta Maersk, ein eisfestes Containerschiff, legte am Mittwoch mit etwa tausend Containern an Bord im südkoreanischen Hafen von Busan ab. Das Schiff wird durch den Arktischen Ozean und über den Hafen von Bremerhaven bis zum russischen Hafen von Sankt Petersburg fahren.Die Fahrt wird bis zu zwei Wochen kürzer dauern, als eine Passage durch den Suezkanal.Die Reederei der Venta Maersk will nach eigenen Angaben während der Probefahrt verschiedene Daten über den nördlichen Seeweg sammeln, die eine Alternative zum Seeweg durch den Suezkanal werden kann.