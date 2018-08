Mattis: USA haben keinen Plan, weitere Militärübungen mit Südkorea auszusetzen

Photo : YONHAP News

Die USA haben die Absicht signalisiert, gemeinsame Militärübungen mit Südkorea wiederaufzunehmen.Die USA verfolgten keine Pläne, weitere militärische Übungen mit Südkorea auszusetzen, sagte Verteidigungsminister James Mattis am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse. Die USA hätten einige der größten Übungen mit Südkorea in gutwilliger Absicht als Folgemaßnahme des USA-Nordkorea-Gipfels in Singapur ausgesetzt.Auf die Frage, ob eine Wiederaufnahme der US-südkoreanischen Manöver als Provokation betrachtet werden könnte, antwortete er, dies heiße nicht, dass die Übungen neu starten würden. Einige der größten Übungen seien eingestellt worden, die restlichen jedoch nicht. Auf der koreanischen Halbinsel seien immer Übungen im Gang.Mattis fügte hinzu, dass Übungen ausgesetzt werden könnten, sollte Präsident Donald Trump dies anordnen. Man werde sehen, wie die Verhandlungen verlaufen, und dann werde man die Zukunft berücksichtigen.Hinter den Äußerungen des US-Verteidigungsministers wird angesichts der festgefahrenen Verhandlungen über die Denuklearisierung die Absicht vermutet, Nordkorea zur Umsetzung seiner Zusage für die nukleare Abrüstung zu drängen.