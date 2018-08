Asienspiele: Vier Goldmedaillen für Südkorea im Bogenschießen und Radfahren

Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang haben Südkoreaner am Dienstag vier Goldmedaillen im Bogenschießen und Radfahren gewonnen.Im Bogenschießen Einzel der Herren siegte Kim Woo-jin im Finale in Jakarta gegen Landsmann Lee Woo-seok mit 6:4.In der Disziplin Compound gab es Mannschaftsgold sowohl bei den Damen als auch den Herren.Die Frauenmannschaft mit So Chae-won, Choi Bo-min und Song Yun-soo setzte sich im Finale gegen die Inderinnen mit 231:228 durch. Bei den Herren siegten Kim Jong-ho, Choi Yong-hee und Hong Sung-ho gegen indische Konkurrenz mit 234:232.Eine weitere Goldmedaille gab es im Bahnradsport in der Teamverfolgung der Frauen. Na Ah-reum, Kim You-ri, Kim Hyun-ji und Lee Ju-mi rasten in Jakarta zur Goldmedaille. Silber ging an die Chinesinnen.Für Na war es bereits die dritte Goldmedaille bei den diesjährigen Asienspielen. Sie hatte bereits das Straßenrennen und das Zeitfahren auf der Straße gewonnen.