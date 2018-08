US-Zeitung: Geheimtreffen zwischen Japan und Nordkorea in Vietnam

Photo : YONHAP News

Laut einem US-Zeitungsbericht sind Vertreter Japans und Nordkoreasim Juli in Vietnam zu einem Geheimtreffen zusammengekommen.Die "Washington Post" berichtete am Dienstag, dass der Chef des Büros für Geheimdienste des japanischen Kabinetts Shigeru Kitamura und Kim Song-hye, ein für Wiedervereinigungsfragen zuständiger nordkoreanischer Beamter das Gespräch geführt hätten.Hohe US-Beamte hätten sich irritiert gezeigt, weil Japan die USA vorab nicht informiert habe.Weiter hieß es in dem Artikel, japanische Beamte seien zu der Einschätzung gelangt, dass sie sich für eine Rückkehr von entführten Landsleuten nicht allein auf die USA verlassen könnten.