Plötzlicher Starkregen verursacht Schäden in Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Die Hauptstadtregion ist in der Nacht auf Mittwoch von heftigen Regenfällen heimgesucht worden.Wegen heftiger Niederschläge von über 70 Millimetern in der Stunde wurden fünf Fahrzeuge am Jungnangcheon in Seoul, einem Nebenfluss des Flusses Han, überflutet. Dabei ging ein Mann vermisst und wurde später tot aufgefunden.In Goyang in der Provinz Gyeonggi wurden etwa 20 Häuser überflutet. In Incheon wurden über 60 Fälle der Überflutungen von Häusern und Straßen gemeldet.Laut dem Nationalen Zentrum für Katastrophenschutz sind in der Nacht über 430 Notrufe wegen vollgelaufener Häuser eingegangen.Der Terminal für Inlandsflüge am Flughafen Gimpo wurde zum Teil überflutet. Dieser wurde in der Nacht leer gepumpt. Einige Straßen in Seoul wurden vorläufig gesperrt.Das Wetteramt mahnte zur Vorsicht, da bis Donnerstag bis zu 150 Millimeter Regen in Seoul und der Hauptstadtregion erwartet werden.