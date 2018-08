Samsung und LG erreichen fast 50 Prozent Anteil am globalen Fernseher-Markt

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics und LG Electronics haben am globalen Markt für Fernsehgeräte fast 50 Prozent Anteil erreicht.Laut einem Bericht des Marktforschungsinstituts IHS Markit wurden im ersten Halbjahr weltweit 99,04 Millionen Fernsehgeräte auf den Markt gebracht. Das seien 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Samsung erzielte 29 Prozent Anteil an den Umsätzen und rangierte mit einem großen Vorsprung auf Platz eins. Dahinter folgten LG mit 17,5 Prozent und Sony mit 9,7 Prozent. Die chinesischen Hersteller Hisense und TCL folgten mit 5,7 und 5,6 Prozent.Samsung verzeichnete im zweiten Quartal 29,6 Prozent Anteil. Der Elektronikriese hält sich seit dem dritten Quartal 2006 das 48. Quartal in Folge an der Spitze.Samsung und LG kommen im ersten Halbjahr zusammen auf 46,5 Prozent. Das entspricht einem deutlichen Zuwachs gegenüber 2016 und 2017, damals waren es 41,6 und 41,1 Prozent.Das Ergebnis wird auf die Premiumstrategie beider koreanischer Unternehmen angesichts der Verfolgung durch chinesische und japanische Hersteller zurückgeführt. Samsung habe den Markt für QLED-Fernseher angeführt, und LG den für OLED-Fernseher, hieß es.