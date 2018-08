Seoul: Mattis Äußerung zu Militärübungen erfolgte im Sinne vorhandener Einigung

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Außenministeriums ist die jüngste Äußerung von US-Verteidigungsminister James Mattis zu US-südkoreanischen Militärübungen im Sinne einer vorhandenen Einigung zwischen Südkorea und den USA über die Aussetzung von Übungen erfolgt.Mattis sagte am Dienstag (Ortszeit), die USA verfolgten keine Pläne, weitere militärische Übungen mit Südkorea auszusetzen.Es sei keine weitere Einigung über die Angelegenheit getroffen worden, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Mittwoch. Südkorea und die USA teilten die gefestigte Erkenntnis, dass der Prozess zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Friedensschaffung unbeirrt voranschreiten sollte. Sie würden intensive Besprechungen fortsetzen, um dies zu stützen.Südkorea und die USA hatten nach dem USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni in Singapur Gemeinschaftsübungen wie Ulchi Freedom Guardian ausgesetzt.Die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert sagte am Dienstag (Ortszeit) hinsichtlich der Äußerung von Mattis vor der Presse, dass dieser und Außenminister Pompeo über solche Angelegenheiten viel sprechen würden. Man stimme sich sehr eng ab.