Wirtschaft Schnäppchenjäger treiben Kospi ins Plus

Schnäppchenjäger haben am Mittwoch die Leitbörse Kospi ins Plus getrieben.



Der Index legte um 0,26 Prozent auf 2.309,03 Zähler zu.



Es war der neunte Handelstag in Folge mit einem Anstieg, eine solche Serie hat es seit neun Jahren nicht mehr gegeben.



Die Tatsache, dass der Markt neun Sitzungen in Folge höher geschlossen habe, signalisiere eine Erholung der Investorenstimmung, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.