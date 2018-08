Nordkorea antwortet nicht auf UN-Anfrage wegen erzwungenem Verschwinden

Photo : YONHAP News

Nordkorea auf eine Anfrage eines UN-Organs wegen Informationen über eventuelle Fälle des erzwungenen Verschwindens nicht geantwortet.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) am Donnerstag.Die UN-Arbeitsgruppe für erzwungenes oder unfreiwilliges Verschwinden veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit), einen Tag vor dem Internationalen Tag der Opfer des Verschwindenlassens, seinen Jahresbericht. Darin forderte die Gruppe den UN-Sicherheitsrat auf, zu erwägen, Nordkorea vor den Internationalen Strafgerichtshof zu stellen.Die Gruppe schrieb, sie habe 66 Fälle entgegengenommen, in denen es sich vermutlich um das erzwungene Verschwinden durch Nordkorea im Zeitraum von Mai 2017 bis April 2018 handele. Sie habe nordkoreanische Behörden um die Kooperation für die Untersuchung der Fälle gebeten, es habe jedoch keine Antwort gegeben.Der Jahresbericht der Arbeitsgruppe wird dem UN-Menschenrechtsrat vorgelegt, der vom 10. bis 28. September in Genf tagt.