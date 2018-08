Finanzminister und präsidialer Stabschef diskutieren über wirtschaftliche Angelegenheiten

Photo : YONHAP News

Finanzminister Kim Dong-yeon und der präsidiale Stabschef für Politik, Jang Ha-sung, hat über wirtschaftliche Angelegenheiten diskutiert.Kim und Jang kamen am Mittwoch in Seoul zu ihrem zweiten regelmäßigen Treffen zusammen. Sie hätten sich darauf geeinigt, zügig Maßnahmen für die in einer Beschäftigungs- und Industriekrise befindlichen Regionen zu treffen, gab der Erste Vizefinanzminister Ko Hyung-kwon in einer Pressemitteilung bekannt.Beide hätten über Schäden und Maßnahmen wegen der jüngsten Hitzewelle und heftiger Regenfälle, die Beschäftigungs- und Verteilungssituation sowie Maßnahmen dazu, die aktuelle Tendenz am Wohnungsmarkt und Maßnahmen zur Marktstabilisierung gesprochen. Es habe sehr offene und umfangreiche Diskussionen gegeben, hieß es.Sie hätten die Tendenz am Beschäftigungsmarkt intensiv besprochen. Sie hätten die Ansicht geteilt, dass in Kooperation mit Gebietskörperschaften Arbeitsplätze in den Regionen geschaffen werden und für kriselnde Regionen frühzeitig wirksame Maßnahmen getroffen und umgesetzt werden müssten, hieß es weiter.