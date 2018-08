Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat am Mittwoch im Halbfinale der Asienspiele in Jakarta-Palembang Vietnam mit 3:1 besiegt.Der Südkoreaner Lee Seung-woo traf zwei Mal, Hwang Ui-joo sorgte für den dritten Treffer. Die vom Südkoreaner Park Hang-seo trainierten Vietnamesen konnten noch auf 1:3 verkürzen.Im Finale trifft Südkorea auf Japan, das sich in der Vorschlussrunde gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durchgesetzt hatte.