Südkorea protestiert gegen Verletzung von Luftraumüberwachungszone durch chinesisches Militärflugzeug

Photo : YONHAP News

Südkorea hat gegen die Verletzung seiner Luftraumüberwachungszone (KADIZ) durch ein chinesisches Militärflugzeug am Mittwoch heftig protestiert.Das Verteidigungsministerium teilte mit, Choi Hyung-chan, ein für internationale Politik zuständiger leitender Beamter, habe den chinesischen Militärattaché in Südkorea, Du Nongyi, einbestellt. Choi habe stark protestiert und gefordert, Maßnahmen zur Vorbeugung solcher Fälle zu treffen.Choi sagte dabei, die südkoreanische Regierung nehme es sehr ernst, dass chinesische Militärflugzeuge im laufenden Jahr mehrmals ohne vorherige Ankündigung in die KADIZ geflogen und lange nahe dem südkoreanischen Meer geflogen seien.Laut dem Vereinigten Generalstab trat ein chinesisches Militärflugzeug um 7.37 Uhr am Mittwoch südwestlich vom Riff Ieo-do in die KADIZ ein. Das Flugzeug, vermutlich ein Aufklärer vom Typ Y-9, sei zum Ostmeer bis 96 Kilometer östlich von Gangneung weitergeflogen und habe gegen 9.38 Uhr seinen Kurs in Richtung Süden gewechselt. Das Flugzeug habe gegen 11.50 Uhr die Zone verlassen.Als Reaktion schickte das südkoreanische Militär über zehn Flugzeuge, darunter F-15K-Kampfjets, in die Luft.Es war die fünfte Verletzung der KADIZ durch ein chinesisches Militärflugzeug im laufenden Jahr.