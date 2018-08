Nationales Anzahl der Schüler um fast 160.000 in einem Jahr gesunken

Die Anzahl der Schüler ist in einem Jahr um knapp 160.000 gesunken.



Das Bildungsministerium und das Koreanische Institut für Bildungsentwicklung gaben am Mittwoch die Bildungsstatistiken 2018 bekannt.



Demnach belief sich die Zahl der Schüler an den Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschulen im Land mit Stand vom 1. April auf sechs Millionen 309.723. Das sind 158.906 Menschen oder 2,5 Prozent weniger gegenüber dem Vorjahr.



Die Zahl der Oberschüler schrumpfte deutlich um 7,9 Prozent, die der Mittelschüler sank um 3,4 Prozent. Demgegenüber stieg die Zahl der Grundschüler um 1,4 Prozent.



Die Zahl der Grund-, Mittel- und Oberschüler mit einem multikulturellen Hintergrund legte um 11,7 Prozent auf 122.212 Schüler zu. Ihr Anteil erreichte 2,2 Prozent der gesamten Schülerzahl.