Politik Präsident Moon erhält Olympischen Orden

Präsident Moon Jae-in wird mit einem Olympischen Orden ausgezeichnet.



Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, wird am Donnerstag am Präsidentensitz in Seoul Moon den Olympischen Orden in Gold verleihen.



Der Olympische Orden wurde 1975 vom IOC eingeführt und wird Menschen verliehen, die sich um die Olympischen Spiele verdient gemacht haben.



Zuvor hatten unter anderem Park Seh-jik, der Präsident des Organisationskomitees der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul, die früheren Präsidenten Kim Young-sam und Kim Dae-jung sowie der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon den Orden verliehen bekommen.



Bei der Verleihung werden Yoo Seung-min, IOC-Mitglied, und Lee Hee-bum, der Chef des Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang, anwesend sein.