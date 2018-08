Trump billigt Befreiung von Stahlquoten für Südkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben beschlossen, Stahlimporte aus Südkorea von Importquoten auszunehmen.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch (Ortszeit).US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Proklamationen, die eine gezielte Befreiung von den Quoten für Stahlprodukte aus Südkorea, Argentinien und Brasilien sowie für Aluminium aus Argentinien erlauben.Südkorea hatte im April im Gegenzug für eine Ausnahme von den neuen Stahlzöllen der Trump-Regierung der Einführung einer Quote für seine Stahlexporte in die USA zugestimmt.