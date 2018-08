Südkorea und Russland einig über Einrichtung von Hotline zwischen Luftwaffen

Photo : KBS News

Südkorea und Russland wollen eine direkte Kommunikationsleitung zwischen ihren Luftstreitkräften einrichten.Eine entsprechende Einigung hätten Vizeverteidigungsminister Suh Choo-suk und sein russischer Amtskollege Alexander Fomin bei einem Strategiedialog am Dienstag (Ortszeit) in Russland erzielt, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.Die Hotline wird beiden Ländern ermöglichen, in Echtzeit zu kommunizieren, wenn ein russisches Militärflugzeug in die südkoreanische Luftüberwachungszone (KADIZ) geflogen ist.Zwei russische Militärflugzeuge, vermutlich Langstreckenbomber vom Typ TU-95, waren am 14. Juli viermal in die KADIZ eingedrungen, daraufhin schickte die südkoreanische Luftwaffe Kampfjets in die Luft.Beide Länder vereinbarten zudem, ihren Strategiedialog im Verteidigungsbereich auf die Vizeministerebene höher zu stufen.