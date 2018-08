Nationales 13 Meeresschildkröten im Meer vor Jeju freigelassen

13 Meeresschildkröten sind im Meer vor der südlichen Insel Jeju freigelassen worden.



Das Ministerium für Ozeane und Fischerei ließ am Mittwoch am Strand Joongmoon an der Südküste der Insel die Meeresschildkröten frei. Einige hatten sich in Netzen verfangen und waren gerettet worden. Andere waren zu Forschungszwecken eingeführt oder künstlich ausgebrütet worden.



Die südkoreanische Regierung begann letztes Jahr damit, Meeresschildkröten im Meer vor Jeju auszusetzen. Grund ist, dass es in der Umgebung wenige Fischernetze gibt. Der Ort wurde zudem 2007 zum letzten Mal in Südkorea als Laichplatz von Meeresschildkröten festgestellt.



Meeresschildkröten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Von insgesamt sieben Arten in der Welt bestimmte die Regierung vier Arten, die in Südkoreas Gewässern vorkommen, zu Meereslebewesen, die geschützt werden sollen. Demnach ist es verboten, diese Tiere zu fangen und in den Handel zu bringen.