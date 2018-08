Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag ihre Rally beendet.Nach neun Tagen mit Gewinnen in Folge büßte der Hauptindex Kospi 0,07 Prozent auf 2.307,35 Zähler ein.Der Kospi sei nach den Gewinnen an der Wall Street gut in den Handel gestartet, nachdem US-Präsident Donald Trump Erleichterungen hinsichtlich der Importquoten für Stahl und Aluminium aus Südkorea beschlossen habe, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.