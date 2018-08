Nordkorea: Pompeo soll ohne Bereitschaft für Zugeständnisse nicht kommen

Photo : YONHAP News

Laut einem Medienbericht hat der nordkoreanische Spitzenbeamte Kim Yong-chol US-Außenminister Mike Pompeo aufgefordert, Nordkorea nicht zu besuchen, falls er kein Angebot machen könne.Das habe in Kims Geheimbrief gestanden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf einen US-amerikanischen Regierungsbeamten. Nordkorea glaube, dass die USA nicht in ausreichender Form täten, was sie tun sollen, sagte der Beamte.Wegen des Schreibens hätten US-Beamte Nordkorea hinsichtlich der Bereitschaft zum Verzicht auf Atomwaffen misstraut und die Hoffnung auf positive Ergebnisse von Pompeos geplanter Reise verloren, hieß es.Laut früheren Medienberichten veranlasste der Geheimbrief von Kim, Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, die Absage von Pompeos Nordkorea-Besuch, der eigentlich für diese Woche vorgesehen war.Die US-Nachrichtenwebseite Vox hatte zuvor geschrieben, dass US-Präsident Donald Trump Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un beim Gipfel im Juni versprochen habe, eine Erklärung des Endes des Koreakriegs zu unterzeichnen. Die USA hätten jedoch später die Abschaffung der Atomwaffen noch vor der Erklärung des Kriegsendes gefordert. Daraufhin habe Nordkorea begonnen, feindselige Äußerungen zu machen.