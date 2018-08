Über 1.200 BMW-Fahrer reichen Entschädigungsklage gegen BMW ein

Photo : KBS News

Über 1.200 koreanische BMW-Fahrer wollen angesichts der Rückrufaktion wegen Brandgefahr eine Entschädigungsklage gegen BMW einreichen.Der Koreanische Verbraucherverband teilte mit, die Klage am Freitag beim Bezirksgericht Seoul Zentral einzureichen. An der Sammelklage beteiligen sich 1.226 Besitzer von BMW-Autos.Sie verlangen 15 Millionen Won (knapp 13.500 Dollar) pro Kopf für die Automiete und psychische Schäden. Die Gesamtsumme beläuft sich auf etwa 18,4 Milliarden Won (16,5 Millionen Dollar).Die Anwaltskanzlei Heon, die die Kläger unterstützt, will beim Einreichen der Klage auch beantragen, die Kaution von BMW Korea für ein Driving Center in Incheon und den Firmensitz in Seoul vorläufig zu beschlagnahmen.