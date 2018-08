Photo : YONHAP News

Die Anlageinvestitionen sind im Juli den fünften Monat in Folge geschrumpft.Laut der Statistischen Behörde gingen die Anlageinvestitionen im Juli um 0,6 Prozent im Vormonatsvergleich zurück. Die Investitionen in Transportmittel stiegen, jedoch wurde für Maschinen weniger investiert.Damit ging es seit März den fünften Monat abwärts, der Rückgang dauerte damit am längsten seit 1998 an.Die Produktion der Gesamtindustrie legte im Juli um 0,5 Prozent zu.