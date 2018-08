USA verlängern Reiseverbot nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihr Reiseverbot nach Nordkorea verlängert.Das Außenministerium teilte am Donnerstag mit, dass das heute auslaufende Reiseverbot um ein Jahr bis zum 31. August 2019 verlängert worden sei.Grund seien anhaltende Bedenken wegen der Festnahme und Langzeitinhaftierung von US-Bürgern.Das Reiseverbot war letztes Jahr nach dem Tod des Studenten Otto Warmbier beschlossen worden. Dieser war im Koma liegend in die USA zurückgeschickt worden und kurz darauf verstorben.Jüngst hatten die USA einen geplanten Besuch ihres Außenministers Mike Pompeo in Nordkorea kurzfristig abgesagt. Der Grund hierfür sind die stockenden Abrüstungsgespräche mit dem kommunistischen Land.