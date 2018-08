Asienspiele: Handball-Frauen gewinnen zum siebten Mal Gold

Photo : YONHAP News

Südkoreas Handball-Frauen haben bei den Asienmeisterschaften in Jakarta-Palembang die Goldmedaille gewonnen.Im Finale in Jakarta besiegten sie am Donnerstag China mit 29:23 und sicherten sich damit zum siebten Mal Gold bei den Asienmeisterschaften.Auch im Bahnradfahren konnte Südkorea eine Goldmedaille bejubeln. Lee Ju-mi fuhr im Einzelzeitfahren der Frauen zum Sieg. Im Finale im Velodrom von Jakarta ließ sie die Chinesin Wang Hong hinter sich.Das gesamtkoreanische Basketballteam der Frauen schaffte den Sprung ins Finale. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft mit 89:66 gegen "Chinesisch Taipeh" durch. Gegner im Finale am Samstag ist China.