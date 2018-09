Innerkoreanisches Rotes Kreuz in Südkorea will Familienbesuche in Nordkorea arrangieren

Der südkoreanische Rot-Kreuzverband will sich für eine gemeinsame Ahnen-Gedenkveranstaltung in Nordkorea für getrennte Familien einsetzen.



Verbandschef Park Kyung-seo habe die Idee der gemeinsamen Gedenkfeiern in der vergangenen Woche seinem nordkoreanischen Gegenüber Pak Yong-il im Rahmen der innerkoreanischen Familientreffen im Kumgang-Gebirge vorgeschlagen, teilte ein Sprecher des Roten Kreuzes mit.



Vorgesehen sei, dass etwa 500 Südkoreaner im November nach Nordkorea reisen könnten.



Zudem habe Park mit Pak über weitere kurzfristige Familienzusammenführungen im Oktober gesprochen, hieß es. Nach Angaben des Vereinigungsministeriums in Seoul sind noch weitere Gespräche mit Nordkorea über solche Familientreffen erforderlich.