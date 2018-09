Moon will Sonderdelegation nach Pjöngjang schicken

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in will in der nächsten Woche eine Delegation nach Pjöngjang schicken.Die Sondergesandten würden in Nordkorea unter anderem über Einzelheiten eines neuen innerkoreanischen Gipfeltreffens im September reden, teilte ein Sprecher Moons mit. Auch werde es um die Gespräche über eine Denuklearisierung Nordkoreas und die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen gehen.Zuletzt hatte US-Außenminister Mike Pompeo einen geplanten Besuch in Nordkorea in dieser Woche wegen mangelnder Fortschritte bei der Denuklearisierung abgesagt.Der für den nächsten Mittwoch geplante Besuch der südkoreanischen Delegation sei am Freitag mit Nordkorea vereinbart worden. Unklar war zunächst, wer die Delegationsmitglieder sein werden.