Südkoreas Exporte steigen weiter

Südkoreas Exporte sind im August im Vergleich zum vergangenen Jahr um 8,7 Prozent gestiegen.Das Handelsministerium führte den Anstieg vor allem auf die starken Ausfuhren von Halbleitern und petrochemischen Produkten zurück.Die Exporte hätten im vergangenen Monat wertmäßig 51,2 Milliarden Dollar erreicht, so viel wie noch nie in einem August.Die Importe hätten sich um 9,2 Prozent auf 44,3 Milliarden Dollar erhöht. Es habe sich dadurch ein Handelsüberschuss in Höhe von 6,9 Milliarden Dollar ergeben. Südkorea verzeichnete nun mehr 79 Monate in Folge ein Handelsplus.