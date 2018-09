Bericht: Japan in geheimen Kontakten mit Nordkorea

Photo : KBS News

Bei einem geheimen Kontakt zwischen Japan und Nordkorea in Vietnam soll die japanische Seite die Notwendigkeit eines Gipfels zwischen Kim Jong-un und Shinzo Abe erwähnt haben.Das berichtete die japanische Tageszeitung Yomiuri.Japan habe Mitte Juli in Ho Chi Minh die nordkoreanische Seite kontaktiert, um die Frage der nach Nordkorea entführten Japaner zu lösen. Es sei aber sehr unwahrscheinlich, dass ein Gipfelgespräch zwischen Japan und Nordkorea zustande kommen werde, hieß es in dem Bericht. Ein Grund dafür sei, dass die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung stagnierten.Zuvor schrieb die Washington Post ebenfalls, dass im Juli Regierungsvertreter von Japan und Nordkorea in Vietnam geheime Kontakte aufgenommen hätten.