Koreanischer Freiheitskämpfer Dosan Ahn Chang Ho soll in Kalifornien geehrt werden

Photo : KBS News

Der Senat des US-Bundesstaats Kalifornien hat am Donnerstag eine Resolution verabschiedet, die die Einführung eines Gedenktags für den koreanischen Unabhängigkeitskämpfer Dosan Ahn Chang-ho vorsieht.Der Dosan Ahn Chang Ho-Gedenktag wird danach von diesem Jahr an am 9. November begangen.In der Resolution hieß es, Ahn werde von den Koreanern in der Heimat und im Ausland als einer der bedeutendsten Patrioten des Landes angesehen.Ahn wurde am 9. November 1878 in Korea geboren. 1902 zog er in die USA, wo er 13 Jahre seines Lebens verbracht hatte.