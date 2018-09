Asienspiele: Südkorea gewinnt Gold im Fußball und Baseball

Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang hat Südkorea zum Abschluss noch einige Goldmedaillen gewonnen.Im Fußball der Herren siegte der Titelverteidiger Südkorea am Samstagabend im Finale mit 2:1 über Japan nach Verlängerung. Zum Ende der regulären Spielzeit hatte es im Pakansari Stadion in Cibinong noch 0:0 gestanden.Im Baseball der Männer wurde im Finale ebenfalls Japan besiegt, und zwar mit 3:0. Für Südkorea war es die dritte Goldmedaille in Folge und die fünfte von insgesamt sieben Goldmedaillen, seit Baseball zum Programm der Asienspiele zählt.Im Softtennis der Herren gab es nach einem 2:0 über Japan auf der Jakabaring Sport City Tennisanlage in Palembang ebenfalls die Goldmedaille.Im Boxen der Frauen sicherte sich Oh Yeong-ji in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm den Sieg. Im Finale in Jakarta gewann sie gegen die Thailänderin Sudporn Seesondee.Im Modernen Fünfkampf siegte Jun Woong-tae vor Landsmann Lee Ji-hun.Im Kajak Einer fuhr Cho Gwang-hee über 200 Meter zum Sieg.Das gesamtkoreanische Frauenbasketball-Team gewann die Silbermedaille und übertraf damit alle Erwartungen. Im Finale musste sich die Mannschaft China mit 65:71 geschlagen geben.In der Gesamtwertung belegt Südkorea den dritten Platz. Team Korea gewann 49 Gold-, 58 Silber- und 70 Bronzemedaillen. Erster wurde China vor Japan. Gastgeber Indonesien belegt Platz vier.