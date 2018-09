Sicherheitsberater Chung Eui-yong führt Delegation nach Nordkorea an

Photo : YONHAP News

Sicherheitsberater Chung Eui-yong wird die Delegation anführen, die am Mittwoch nach Nordkorea reist.Der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom teilte am Sonntag mit, dass eine fünfköpfige Delegation geschickt werde. Zu ihr zählten auch Geheimdienstchef Suh Hoon, sein Stellvertreter Kim Sang-gyun, Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung und der für staatliche Angelegenheiten zuständige Sekretär im Präsidialamt Yun Kun-young.Die Abordnung werde auf direktem Wege in die nordkoreanische Hauptstadt fliegen. Die Flugroute verlaufe im Westen der koreanischen Halbinsel. Die Delegation werde am selben Tag zurückkehren.Sicherheitsberater Chung war bereits Anfang März als Delegationsleiter in Pjöngjang, um einen Koreagipfel vorzubereiten. Die Zusammensetzung der Delegation war damals identisch.Der Sprecher begründete dies damit, dass sich auf diese Weise die Ziele des Besuchs am besten verwirklichen ließen und für Kontinuität im Dialog mit Nordkorea gesorgt werde.Wichtigstes Ziel sei es, einen konkreten Zeitplan für den dritten Koreagipfel zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un festzulegen.Auch über ein formelles Ende des Koreakriegs, die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Etablierung einer beständigen Friedensordnung werde gesprochen, so der Sprecher.