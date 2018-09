Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat zum zweiten Mal die Spitze der US-Charts Billboard 200 erobert.Das Album "Love Yourself: Answer" wurde am 24. August veröffentlicht und bildet den Abschluss der Trilogie "Love Yourself".Wie der Branchendienst Nielsen Music am Sonntag unter Berufung auf Billboard meldete, wurden in der Woche bis zum 30. August 185.000 Einheiten des Albums verkauft, davon rund 141.000 als physische Tonträger.Im Mai hatte die Band bereits mit dem Album "Love Yourself: Tear" die Spitzenposition der Billboard 200 erreicht.