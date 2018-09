Innerkoreanisches Nordkorea betont Eigenständigkeit

Nordkorea hat vor dem 70. Jubiläum der Staatsgründung seine Eigenständigkeit betont.



Es gebe kein "Allheilmittel", das auf sämtliche Länder und Völker angewandt werden könne, hieß es in einem Leitartikel der offiziellen Zeitung Rodong Sinmun.



Jedes Land, das nicht eigenständig gewesen sei und dem Imperialisten vorgeschrieben hätten, was es zu tun hat, habe in sozialem und politischem Chaos geendet und ethnische Konflikte erlebt, hieß es.



Nordkorea, das derzeit mit den USA über einen Denuklearisierung verhandelt, feiert am 9. September den Gründungstag.