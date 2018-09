Wirtschaft Autohersteller MAN ruft in Südkorea Lastwagen in die Werkstatt

Der Nutzfahrzeughersteller MAN Trucks & Bus Korea will eine Rückrufaktion für etwa 2000 Kipplaster starten.



Grund für die Aktion seien defekte Teile, durch die Kühlwasser in den Motorraum von 25 Modellen des deutschen Herstellers gelange, teilte das Transportministerium mit.



Insgesamt geht es um 1191 LKW, die von Dienstag an in die Werkstatt gebracht werden sollen.