Nationales Seoul will Forum zur Luftqualität in Asien veranstalten

Die Stadt Seoul will in dieser Woche ein Diskussionsforum zur Luftreinhaltung mit anderen asiatischen Ländern abhalten.



Das zweitägige 8. Nordostasien-Forum zur Verbesserung der Luftqualität beginnt am Dienstag im Seouler Rathaus. Es werden nach Angaben der Stadt Beamte und Experten aus 32 Städten in Asien erwartet. Sie kommen unter anderem aus China, Japan, Vietnam und Malaysia.



Angesichts wachsender Umweltprobleme in der Region steht die Entwicklung einer Politik zur Verbesserung der Luftqualität im Vordergrund.