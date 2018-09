Politik Gipfel zwischen Südkorea und Indonesien am Montag nächste Woche in Seoul

Ein Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Indonesien findet am kommenden Montag in Seoul statt.



Der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom teilte mit, auf Einladung des Staatspräsidenten Moon Jae-in werde sein indonesischer Amtskollege Joko Widodo vom 9. bis 11. September als Staatsgast Korea besuchen.



Bei dem Gipfel würden beide Staatsoberhäupter Gespräche über ein umfassendes Themenspektrum, das von Handel und Investitionen bis zur Kooperation in den Bereichen Infrastruktur, Landwirtschaft, Verteidigung reiche, sprechen.



Im November 2017 besuchte Moon Indonesien als erstes unter den ASEAN-Ländern. Bei dem Besuch wurden die bilateralen Beziehungen auf das Niveau besonderer und strategischer Partner hochgestuft.