Erstmals Mikroplastik im Meersalz auf südkoreanischem Markt nachgewiesen

Photo : KBS News

Im Meersalz auf dem südkoreanischen Markt ist erstmals Mikroplastik nachgewiesen worden.Das südkoreanische Ministerium für Ozeane und Fischerei hat am Dienstag die Ergebnisse der Untersuchung über die Salz-Sicherheit 2017 bekannt gegeben.Demnach wurden in 100 Gramm von aus Frankreich importiertem Meersalz 242 Partikel Mikroplastik nachgewiesen. In einheimischem Meersalz wurde ein Wert von 28 ermittelt. Meersalz aus China enthielt nach der Untersuchung 17 und solches aus Australien 13 Partikel Mikroplastik.Bei der Untersuchung wurde das in destilliertem Wasser aufgelöste Meersalz durch einen 149-Mikrometer-Filter geleitet. Das Ministerium geht davon aus, dass das Salz noch kleinere Mikroplastikstücke enthält, die kleiner als 149 Mikrometer sind.Das Ministerium will in Zusammenarbeit mit der Behörde für Nahrungsmittel und Arzneimittel Richtwerte für Mikroplastik im Salz ausarbeiten.